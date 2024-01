„Solidarität ist eine Notwendigkeit“

Die Politikwissenschaftlerin und Publizistin Natascha Strobl war zu Gast in der Stadtbibliothek.

Dornbirn. „Es wird gleichzeitig zu viel und zu wenig über die Krisen geredet. Zu viel mit einer fatalistischen Angstlust an der Katastrophe. Zu wenig über Ursachen und Lösungsstrategien, die nicht nur Makulatur sind“, davon ist die Politikwissenschaftlerin, Publizistin und Expertin für Rechtsextremismus Natascha Strobl überzeugt. Der weit verbreiteten Hoffnungslosigkeit stellt sie ihren Essay „Solidarität“ gegenüber. In der Stadtbibliothek Dornbirn erklärte die Autorin, was sie unter solidarischer Krisenbearbeitung versteht.

Zum Einstieg in das Thema stellte Natascha Strobl eine Zeitdiagnose und ging auf die verschiedenen Krisen – Finanzkrise, soziale Krisen, Klimakrise, Krise der Repräsentation – ein. „Es ist keine große Verschwörung, aber sind so viele Krisen, dass es ˏknirschtˊ. Die Folge daraus ist, dass sich die Hegemonie auflöst – alles wird in Frage gestellt, nichts ist mehr selbstverständlich“, so Natascha Strobl. Politische Kräfte reagierten darauf auf zwei verschiedene Arten. Zum einen gäbe es die Bewahrer, die an ein Zurück zur Normalität und zu alten Verhältnissen glauben würden, zum anderen die, die die Krise als Möglichkeit sehen würden, alte Verhältnisse zu überwinden, erklärte Natascha Strobl. „Es gibt drei Stoßrichtungen für Veränderung: die individualistische, die autoritäre und die solidarische Lösung. Wir brauchen jetzt solidarische Lösungen, alles andere ist nicht akzeptabel“, ist die Politikwissenschaftlerin überzeugt.