Solidarisches Miteinander im Advent

Musikverein und Frastanzer Chöre sammelten auf Adventkonzert für „Frastanz hilft“

Stellvertretend für alle beteiligten Chöre und Musikanten überreichten der Obmann des Musikvereins Frastanz Johannes Decker und der Obmann des Männer- und Frauenchors Frastanz Michael Tiefenthaler den Umschlag mit einer Spendensumme von 2404 Euro an Bürgermeister Walter Gohm. „Einen herzlichen Dank an alle Beteiligten des schönen Adventskonzerts und an alle Konzertbesucher, die mit ihrer Spende einen Beitrag leisten, unschuldig in Not geratenen Frastanzer Familien zu helfen“, erklärte Gohm.