Soldaten des Militärkommando Vorarlberg unterstützen Infektionsteam in Dornbirn

Verstärkung für das Infektionsteam in Dornbirn nach wieder gestiegenen Covid-Fallzahlen.

Auf Grund der angestiegenen Infektionszahlen und den damit verbundenen intensiven Kontakterhebungen, erhielt das Infektionsteam in Dornbirn, auf Antrag der Vorarlberger Landesregierung, Verstärkung für das „Contact Tracing“. Je nach Tagesbedarf sind zwischen 10 und 40 Soldaten des Militärkommando Vorarlberg eingesetzt. Die Unterstützung begann am 18. September und dauert vorerst bis 23. Oktober. Wenn es erforderlich ist, wird der Einsatz verlängert, heißt es in einer Mitteilung des Militärkommando Vorarlberg.