„Soil Oil Soul“

Bludenz. Der Kunstraum Remise in Bludenz startet mit einer jungen, internationalen Position in das zweite Programmjahr unter der Verantwortung der Künstlerkuratorin Luka Jana Berchtold.

Gezeigt wird ein Einblick in das Schaffen der 1989 in der taiwanesischen Hauptstadt Taipeh geborenen und derzeit in Wien lebenden Künstlerin Chin Tsao. Nach ihrem Diplom an der Universität für Angewandte Kunst Wien, erhielt sie den Kunsthalle-Wien-Preis 2021. Ihre Werke waren bereits unter anderem im Belvedere 21, der Nevven Gallery in Schweden sowie der Galerie Martin Janda ausgestellt und werden 2024 im UCCA Beijing gezeigt.