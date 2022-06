Sohn mauert tote Mutter in Keller ein

Nach dem Tod einer 88-Jährigen ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei in Dresden gegen den 62 Jahre alten Sohn. Die Leiche der Mutter wurde Anfang Juni in einem Keller eingemauert gefunden.

Es bestehe der Anfangsverdacht eines vorsätzlichen Tötungsdelikts, teilten die Ermittlungsbehörden am Freitag mit. Dem Mann wird demnach vorgeworfen, seine Mutter vor etwa sechs bis zwölf Monaten getötet zu haben. Beide lebten in einem Haus in Riesa in Sachsen nordwestlich der Landeshauptstadt Dresden.