Sogar mit Anhänger! Tesla Cybertruck hängt einen Porsche 911 ab

Bei der Vorstellung des Cybertruck zeigt Tesla ein beeindruckendes Rennvideo, in dem der Pick-up einen Porsche spielend hinter sich lässt – trotz Anhänger und Zusatzgewicht. Doch Kritiker äußern Zweifel an der Leistung.

Porsche 911 versus Tesla Cybertruck

In der Aufnahme ist ein Rennen zwischen einem Porsche 911 und einem Cybertruck zu sehen, der zusätzlich einen Anhänger mit einem weiteren Porsche transportiert. Wie erwartet, übertrifft der Cybertruck den 911er, trotz der zusätzlichen Last.

Zweifel werden laut

Jedoch gibt es Zweifel an dieser Leistungsshow. Der Cybertruck mag über beeindruckende Motorleistung verfügen, doch ob er tatsächlich in der Lage ist, ein solches Rennen zu gewinnen, bleibt fraglich.

Zur Einordnung: Der Tesla Cybertruck, in seiner stärksten Tri-Motor-Version, leistet 857 PS (630 kW) und beschleunigt von 0 auf 100 km/h in 2,6 Sekunden. Trotz seines Gewichts von 3,1 Tonnen und einer Anhängerlast von über 1,5 Tonnen bleibt es abzuwarten, ob der Cybertruck tatsächlich einen Porsche 911 in einem Beschleunigungsrennen übertrumpfen kann.