Softwareentwickler und Cloud-Spezialisten von morgen

Der Ausbildungszweig Betriebsinformatik an der HTL Dornbirn bietet große Zukunftsperspektiven.

Dornbirn. Die Informatiker der HTL Dornbirn sind an sich schon immer in ausgesprochen guter Stimmung, denn Flexibilität, Neugier, Lernbereitschaft und Anpassung an neue Gegebenheiten gehören zu den Grundeigenschaften eines IT-Spezialisten – die Entscheidung, ob Distance Learning oder nicht, kann also einfach umgesetzt werden. Momentan ist die außergewöhnliche Hochstimmung aber noch besser, denn alle freuen sich auf die neuen Vertiefungen: Big Data & Data Analysis, Security-Infrastructure und Cloud Computing.

Norbert Lenz, Abteilungsvorstand der Betriebsinformatik, schwärmt: „Es gibt nichts Spannenderes als die IT Branche. Wer eine Affinität zu logischem Denken, Spaß am Tüfteln und Finden von Lösungen für komplexe Probleme hat, ist in dieser Ausbildung genau richtig!“ Die Schüler bezeichnen die Informatik oft als Wundertüte, weil so viel drin ist: Programmierung und Softwareengineering, Projektmanagement, Netzwerktechnik, Big Data & Data Analysis, Security-Infrastructure, … Trendthemen wie Digitale Transformation, Industrie 4.0 und Cloud Computing, die momentan in vielen Unternehmen noch in der Konzeptphase stecken, werden in den nächsten Jahren die Nachfrage beleben und Job-Perspektiven eröffnen.