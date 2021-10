Sofortmaßnahmen bei der Kanalsanierung notwendig

In Klaus werden in den kommenden Wochen zwei Abschnitte des Regenwasserkanals saniert.

Klaus . Im vergangenen Jahr wurde in Klaus mit der Überprüfung sämtlicher Kanäle und Leitungen begonnen um am Ende den Zustand der Kanalisationsanlage umfassend darzustellen. Dabei wurden vor allem in Teilen des Regenwasserkanals erhebliche Schäden festgestellt, welche dringende Sofortmaßnahme notwendig machen.

So muss in den kommenden Wochen der Regenwasserkanal, der unter dem Friedhof und dann noch bis knapp in Höhe Gasthof Adler verläuft, saniert werden. In weiterer Folge erfordert auch der Regenwasserkanal vom Hochbehälter der Tschütschstraße bis zur Einmündung in die Walgaustraße eine sofortige Sanierungsmaßnahme. „Dazu muss die Tschütschstraße voraussichtlich vom 8. bis 26. November an den Wochentagen von 8 Uhr bis 17 Uhr für den Verkehr gesperrt werden“, erläutert dazu Gemeindesekretär Issa Zacharia.