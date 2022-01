Sofabrand in Bregenz - Eine Person im Krankenhaus

In Bregenz hat am Samstagmorgen ein Sofa Feuer gefangen und für einen Neujahrs-Einsatz der Feuerwehr Rieden gesorgt.

Am Samstag, den 01.01.2022, um 05.27 Uhr wurden die Bewohner eines Mehrparteien-Wohnhauses durch den Lärm eines Rauchmelders geweckt. In einer Wohnung des Hauses geriet ein Sofa, welches vermutlich zu Nahe an einem elektrischen Heizkörper stand und dem dadurch erzeugten Hitzestau, in Brand.