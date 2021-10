Söf rocken Bludenz

Ausgezeichneter Vorarlberger Mundart-Rock in der Remise

Söf singen von „Sura Käs“ und „feina Riebl“ und fassen damit in ihrem bisher bekanntesten Song „Voradlberg“ alles zusammen, was das Ländle lebens- und liebenswert macht. Kein Wunder, dass die vier Oberländer Alexander Engstler (Akkordeon und Gesang), Martin Dobler (Gitarre und Gesang), Joachim Schwald (E-Bass und Gesang) und Franz Münsch (Schlagzeug) genau mit jenem Song 2019 beim mundaARTpop/rock Wettbewerb „Singa wia dr Schnabl gwachsa isch“ des ORF Vorarlberg den Publikumspreis abräumten.

Die vier Musiker konnten bereits vor ihrer Zeit bei Söf schon in anderen Gruppierungen einiges an Bühnenerfahrung sammeln. In den letzten zwei Jahren hat die Band nun fleißig Songs komponiert und getextet, die sie am Freitag, 15. Oktober, auf der Bühne der Remise Bludenz präsentieren werden. Das Publikum darf sich auf ein abwechlsungsreiches Programm in Vorarlberger Mundart freuen. Mit ihrem fetzigen Sound und ganz eigenem Stil garantieren Söf gute Laune und ausgelassene Stimmung.