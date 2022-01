Socken für die Menschlichkeit

Im Dezember wurden alte Socken mit Kleingeld gestopft. Der Erlös kommt geflüchteten Menschen an den EU-Außengrenzen zugute.

Lustenau/Höchst Viele alte Socken, prall gefüllt mit Kleingeld, haben im Dezember den Weg zu den Organisatorinnen Gabi Hampson, Andrea Hollenstein und Michaela Müller vom Verein Tatentrang gefunden. Die drei Frauen wollen auch in diesem Jahr etwas gegen die menschenunwürdigen Verhältnisse für die Flüchtlinge an den EU-Außengrenzen unternehmen und riefen erneut zum Sockenstopfen auf. „Wir sind überwältigt von der Spendenfreudigkeit. Nicht nur Erwachsene, sondern auch viele Kinder haben uns ihre gefüllten Socken vorbeigebracht“, erzählt Gabi Hampson. Rund 18.600 Euro sind dieses Jahr zusammengekommen. Für die drei Frauen ein Zeichen großer Menschlichkeit.

Viele kleinere Beträge ergeben am Ende ein großes Ganzes. Ob alt oder jung, viele wollten in diesem Jahr etwas für die Flüchtlinge verbessern. Auffallend war der intensive Einsatz einiger Schulkinder. „Wir waren gerührt von dem Einsatz der Volksschule Rheindorf, die in jeder Klasse eine eigene Spendensocke aufgehängt hat“, sagt Hollenstein. Kurz vor Weihnachten übergab uns die Lehrerin Claudia Grabher die 15 gefüllten Socken. „Wir wissen auch von vier Mädchen, die einen eigenen kleinen Flohmarkt veranstaltet haben, um die Socken mit diesem Geld zu stopfen“, so Hampson. Neben den konventionellen Socken gab es dieses Jahr auch die Möglichkeit online zu spenden, in Form einer digitalen Socke.