So zufrieden ist der Handel mit dem Weihnachtsgeschäft

Einkaufsfeiertag und Fenstertag werden gerne zum Shoppen genutzt. Wie das Weihnachtgeschäft läuft und was besonders gerne geschenkt wird.

Derzeit suchen noch viele Vorarlberger nach den passenden Geschenken für ihre Liebsten. Das Weihnachtsgeschäft läuft auf Hochtouren.

Der Marienfeiertag am Donnerstag wurde gerne fürs Geschenken-Kaufen genutzt. Auch am Fenstertag am Freitag war in der Dornbirner Innenstadt viel los.

Der Montblanc Präg Concept Store in Dornbirn ist weihnachtlich geschmückt. ©VOL.AT/Mayer

"Ganz gut angelaufen"

"Bis jetzt ist es ganz gut angelaufen im Gegensatz zu den letzten Jahren", meint Joschi Waibel vom Montblanc Präg Concept Store in Dornbirn. Es gebe noch Luft nach oben, man sei aber recht zufrieden. "Viele haben schon im November angefangen, Weihnachtgeschenke zu besorgen", verdeutlicht sie gegenüber VOL.AT. Gegen Schluss werde noch schnell das ein oder andere Geschenk gekauft.

Hochwertige Schreibwaren werden gerne geschenkt. ©VOL.AT/Mayer

Gerne geschenkt werden Schreibgeräte wie hochwertige Füllfedern und schöne Design-Kugelschreiber. "Genauso wie schöne Dokumententaschen", so die Verkäuferin. Viele hätten schon von ihren Eltern oder Großeltern eine Füllfeder bekommen und schenken sie nun ihren Kindern: "Es sind auch schöne Traditionen, die in dem Bereich weitergeführt werden."

Düfte sind ein Dauerbrenner unter den Weihnachtsgeschenken. ©VOL.AT/Mayer

Eingekauft wird unter der Woche

Das Weihnachtsgeschäft laufe "körig" an, meint Reingard Isele von Marionnaud. "Wir sind zufrieden, eine Steigerung nach oben gibt es natürlich immer", meint sie. Am Einkaufsfeiertag war es eher ruhig. "Von mir aus könnte man auch den Tag wieder abschaffen und zu machen", erklärt Isele daher. Die Coronapandemie habe dazu beigetragen, dass eher wieder unter der Woche eingekauft werde. Auch bei verkaufsoffenen Sonntagen fehle die Kauflust.

Bei Marionnaud gibt es viele schöne Geschenkideen. ©VOL.AT/Mayer

Klassisch werden gerne feine Düfte als Weihnachtsgeschenk gekauft. Parfums und Duftwasser sind daher alle Jahre wieder ein Hauptgeschenkartikel. Viele überlegen aber auch lange, was sie schenken und wählen besondere Schminkprodukte oder Nagellacke als Geschenk.

Schöne Bekleidung wird gerne verschenkt. ©VOL.AT/Mayer

Weihnachtspullis immer beliebter

"Wir sind grundsätzlich sehr zufrieden im Moment", erklärt Christoph Teissl, Filialleiter bei Kleider Bauer in Dornbirn. Die Frequenz sei relativ gut, auch, wenn man sich vom Christkindlemarkt mehr Zulauf erhofft hätte. Samstags sei immer sehr viel los. Auch verkaufsoffene Feiertage und Sonntage seien wichtig und rentabel. "Weil an dem doch sehr viele ihre Weihnachtseinkäufe erledigen, die sonst keine Zeit haben", meint Teissl.

Weihnachtspullis werden immer beliebter. ©VOL.AT/Mayer

"Die Weihnachtspullover sind natürlich dieses Jahr sehr beliebt", gibt Teissl zu verstehen. Die Nachfrage danach nehme jedes Jahr mehr zu. Geschenkt werde aber eigentlich alles, von Accessoires bis hin zu Kleidung. Natürlich lande auch viel Kinderbekleidung unter dem Christbaum.

Die Schuhbar in der Dornbirner Innenstadt. ©VOL.AT/Mayer

"Sind sehr zufrieden"

"Wir sind sehr zufrieden", meint Petra Gosch von der Schuhbar zum Weihnachtgeschäft. Es laufe wirklich gut an, auch, wenn man am 8. Dezember bewusst zu gemacht habe. "Es kommt auch sehr gut an bei den Kunden, dass wir wirklich diesen Tag selber genießen", gibt sie gegenüber VOL.AT zu verstehen.

Ein edles Outfit ist ein tolles Geschenk. ©VOL.AT/Mayer

"Unsere Kunden beschenken sich ganz gerne selber und tun sich etwas Gutes", erklärt Gosch und schmunzelt. Auch sehr viele Gutscheine werden in der Weihnachtszeit gekauft. Die letzten Weihnachtsgeschenke werden erfahrungsgemäß extrem kurzfristig gekauft: "Das ist am 24. der Gutschein. Der kommt immer gut an", gibt die Händlerin zu verstehen.