So wird der Sommer zum Erlebnis

Auf der aha-Website finden Jugendliche aktuelle Infos zu den Sommercamps 2020.

Kaum hat die Schule begonnen, ist sie auch fast schon wieder fertig: Die Sommerferien beginnen schon in wenigen Wochen. Auch heuer finden einige Sommercamps für Kinder und Jugendliche statt. Interessierte finden unter www.aha.or.at/sommercamps laufend aktualisierte Infos zu den diesjährigen Feriencamps und Workshops. Von Actioncamps über Lesefestivals bis hin zu Sportcamps ist für alle etwas dabei! „Wir kontrollieren regelmäßig, ob Camps oder Workshops abgesagt werden und vermerken das online in unserer Liste. Am besten setzt man sich auch direkt mit dem Veranstalter in Verbindung, um etwaige Fragen zum Ablauf und den Sicherheitsmaßnahmen zu klären“, rät Monika Paterno, Geschäftsführerin vom aha.