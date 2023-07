So wird der Garten zum Naturparadies: Hitze-Tipps für Igel, Amsel, Biene & Co.

Bei den derzeitigen Hitzewellen leiden nicht nur Menschen, sondern auch Wildtiere. Hier ein paar Tipps, um die Tiere im eigenen Garten zu unterstützen.

Die Hitze kann für Tiere schnell zur Gefahr werden: Wenn Pfützen und Wasserstellen austrocknen, verdursten sie im schlimmsten Fall. Außerdem brauchen viele Tiere Wasser, um sich abzukühlen und zu putzen.

"Ohne viel Aufwand"

„Vor allem Tiere wie Igel, die einen kleineren Bewegungsradius haben, sind auf Wasserstellen in der Umgebung angewiesen, denn sie können keine so großen Strecken zurücklegen“, erklärt Peter Höffken, Fachreferent bei der Tierrechtsorganisation PETA. „Aber auch Vögel, Bienen, Füchse und Co. freuen sich über eine Wasserschale im Garten. Ohne viel Aufwand lässt sich für die Tiere so ein großer Unterschied machen", meint der Experte. Hier ein paar Ratschläge, um die Tiere mit Wasser zu versorgen.

Grundsätzlich gilt: Damit sich keine Keime bilden, sollte die Wasserschale täglich frisch gefüllt und gereinigt werden. Dafür eignen sich klares Wasser und eine Bürste, Spülmittelrückstände können den Tieren hingegen schaden.

Vögel

Wer Amsel, Spatz und Co. helfen will, kann eine einfache Schale mit niedrigem Rand mit Wasser befüllen. Ein in die Mitte platzierter Stein ist dabei ein zusätzlicher, sicherer Landeplatz für die Vögel. Die Schale sollte man bestenfalls etwas erhöht und nicht direkt an Gebüschen platzieren, damit die Vögel nicht Katzen und anderen Raubtieren zum Opfer fallen. Um dafür zu sorgen, dass sich die Tiere beim Trinken etwas abkühlen können und das Wasser nicht so schnell verdunstet, ist es ratsam, die Vogeltränke im Schatten oder Halbschatten aufzustellen. Da viele Vögel auch gerne Sandbäder nutzen, um sich von Parasiten zu befreien, kann man zusätzlich auch eine Schale mit Sand dazustellen.

Igel

Für alle Fans der stacheligen Racker gilt: Eine flache Schale nicht zu hoch mit Wasser füllen, damit die Tiere nicht ertrinken können. Am besten platziert man die Schale am Boden mit genug Abstand zu Hecken und Gebüschen, damit die Igel nicht von Feinden überrascht werden können.

Insekten

Natürlich sind neben den etwas größeren Tieren auch Insekten wichtig für unser Ökosystem. Ihnen kann ebenfalls eine flache Schale mit Wasser helfen. Da Bienen, Käfer und Co. wärmeres Wasser bevorzugen, kann die Wasserquelle für sie auch gerne in der Sonne stehen. Ein paar herausragende Steine eignen sich wiederum als Landefläche für die Tiere. Damit Insekten in Wasserschalen, Pools und Planschbecken nicht ertrinken, sollte am Rand ein Stein oder Stöckchen als Ausstiegshilfe platziert werden.

Vorsicht bei Teichen und Pools!

Wer im Garten einen Teich oder Pool hat, sollte sicherstellen, dass er keine Gefahr für Wildtiere, wie etwa Füchse oder Eichhörnchen, darstellt. Ein möglichst flaches Ufer des Teiches und unterhalb der Wasseroberfläche angebrachte Holzbretter erleichtern den Tieren das Trinken – ohne die Gefahr, hineinzufallen und zu ertrinken.