So wird das Wetter zur Festspiel-Premiere

Das überwiegend sonnige und heiße Hochsommerwetter hält nur bis zur Eröffnung der Bregenzer Festspiele am Vormittag an, bereits am Nachmittag bilden sich Schauer- und Gewiterzellen.

Der Vormittag wird im Vergleich zu den Vortagen labiler und damit deutlich schwüler. Bereits am Nachmittag bilden sich aber vermehrt Quellwolken und daraus einige Schauer- und Gewitterzellen, die punktuell Starkregen und Sturmböen bringen können. Tiefstwerte: 15 bis 20 Grad, Höchstwerte: 29 bis 33 Grad.

Festspiel-Wetter am Freitag

Am Freitag wird es sonnig und heiß mit Temperaturen über 30 Grad. Nachmittags sind nur harmlose Quellwolken zu sehen, es bleibt trocken.

Das Wochenende:

Samstag: Mit Westströmung wird nach wie vor sehr warme Luft ins Ländle geführt. Es wird recht sonnig mit dem meisten Sonnenschein am Bodensee und im Rheintal. Im Bergland sind über den Tag verteilt ein paar Regenschauer zu erwarten.

Sonntag: Es scheint die Sonne bei Höchsttemperaturen verbreitet wieder über 30 Grad. Selbst Quellwolken über den Bergen sind kaum zu sehen.

