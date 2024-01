So wild feierten Odermatt und Sarrazin nach ihrem Sieg in Kitzbühel

Marco Odermatt und Cyprien Sarrazin, Skistars und Helden der Streif-Abfahrt, verwandelten das Pub "The Londoner" in Kitzbühel in eine Partyzentrale.

Nach ihrem Erfolg in der legendären Abfahrt auf der Streif in Kitzbühel zelebrierten Marco Odermatt (26) und Cyprien Sarrazin (29), der französische Sieger des Rennens, am Samstagabend ihre Erfolge im Pub "The Londoner". Der Gewinner und der Zweitplatzierte ließen es in ausgelassener Stimmung krachen.

"Mehr verschüttet als getrunken"

David Jamieson, der Besitzer des "The Londoner" seit 2020, beschrieb den Auftritt der Skistars gegenüber "Blick.ch" als einzigartig. Trotz ihrer Aufgabe als Barkeeper endete der Abend eher in einer lustigen Schlacht mit Getränken. "Viel von dem Bier und dem Tequila ist nicht im Mund der beiden oder dem der Gäste gelandet", scherzte Jamieson.

Eine Tradition im "Londoner"

Dieses Event reiht sich ein in eine lange Tradition des "The Londoner", wo sich Skistars nach den Hahnenkamm-Rennen als Barkeeper versuchen. Angefangen in den 1980er Jahren mit den Kanadiern Ken Read und Steve Podborski, folgten über die Jahre viele weitere Sieger dieses Ritual.

"Wer es mit dem Hahnenkamm aufnimmt, der hat ein Bier verdient"

Für Jamieson ist es eine Ehre, die Sportler nach den strapaziösen Rennen zu bewirten. "Wer es mit dem Hahnenkamm aufnimmt, der hat ein Bier verdient", meint er. Der Abend im "The Londoner" bleibt als unvergessliches Ereignis in Erinnerung, nicht nur für die Skistars, sondern auch für die Gäste und das Personal.

