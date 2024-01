"Das Bett ist kaputt gegangen" - Kitz-Held Sarrazin zerstörte beim Feiern sein Hotelbett

Cyprien Sarrazin, der französische Skifahrer, hat nach seinem beeindruckenden Sieg beim 84. Hahnenkammrennen in Kitzbühel für Aufsehen gesorgt – und zwar nicht nur auf der Piste.

In einem ORF-Interview berichtete Sarrazin von einer ausgelassenen Feier in seinem Hotelzimmer, bei der sogar das Bett zu Bruch ging.

Sarrazin, mit einer Laufzeit von 1:52,96 Minuten und der Startnummer 8, zeigte eine gewagte und atemberaubende Abfahrt, die ihn an die Spitze des Podiums brachte. Mit einem Vorsprung von 0,91 Sekunden vor dem Schweizer Marco Odermatt und 1,44 Sekunden vor dem Italiener Dominik Paris, einem vierfachen Gewinner in Kitzbühel, gelang es ihm, als zweiter Franzose nach Luc Alphand, einen Abfahrts-Doppelsieg in Kitzbühel zu erringen. Stefan Babinsky belegte den vierten Platz, nur knapp hinter dem Podium.