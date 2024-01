Streif, der zweite Versuch - Österreicher haben heute einiges gut zu machen

Nachdem die ÖSV-Abfahrer am Freitag bei der ersten Hahnenkamm-Abfahrt auf der berühmt, berüchtigten Streif weit entfernt waren um den Sieg mitzureden, bietet sich am heutigen Samstag eine zweite Chance.

Das Auftaktrennen zum Kitzbühel-Wochenende am Freitag konnte der französische Mitfavorit Cyprien Sarrazin als erster Franzose seit 1997 (Luc Alphand) für sich entscheiden. Der große Weltcup-Dominator Marco Odermatt stand mit Platz drei immerhin auf dem Stockerl, zeigte aber einige Unsicherheiten auf der Streif. Umso heißer wird der Schweizer auf eine Revanche am Samstag sein. Um 11.30 Uhr geht es los.

Die Streif-Abfahrt im Liveticker

Sarrazin, der neue Stern am Speed-Himmel, setzte sich am Freitag nach einem herausragenden Finish um nur fünf Hundertstelsekunden vor dem Südtiroler Florian Schieder durch. Weltcup-Leader Marco Odermatt (+0,34 Sek.) aus der Schweiz belegte Platz drei. Bester Österreicher war Vincent Kriechmayr, der mit sechs Zehntel Rückstand auf Platz sieben lag.

Otmar Striedinger und Stefan Babinsky rangierten außerhalb der Top 19. Für die übrigen Österreicher lief es noch weniger nach Wunsch. Daniel Hemetsberger geriet mit Startnummer 2 in der Steilhang-Ausfahrt mit seiner Skiern auf die Sicherheitsplane und verlor viel Zeit. Nachher verschwand er rasch aus dem Zielbereich, ohne ein Interview zu geben. Daniel Danklmaier rutschte in der Hausbergkante am Innenski weg und schied aus. "Einfach bitter. Ich bin da vier Zehntel hinten und brauche es nur sauber fertigfahren", sagte der mit sich selbst hadernde Steirer.