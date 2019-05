So war Formel-1-Legende Niki Lauda privat

Niki Lauda (70) war am Montag im Kreise seiner Familie verstorben.

Weiter erzählte der Society-Journalist, dass Lauda ihn einst einlud, mit ihm in seinem Mercedes durch Wien zu fahren: “Du konntest mit ihn in Wien nicht Auto fahren. Überall wo er anhielt und Leute seine rote Kappe sahen, haben die Menschen gewunken, gehupt und geschaut.” Auf die Frage Heinzls, wie der 70-Jährige denn so überhaupt durch den Verkehr kommt, habe Lauda geantwortet: “Man gewöhnt sich daran. Außerdem schau ich nicht mehr nach links oder rechts, sondern nur gerade nach vorne.”

Weiter schrieb der Formel-1-Weltmeister: “Es war wirklich eine Ehre mit dir in den letzten sieben Jahren zusammenarbeiten zu dürfen. Ich wäre nicht mal im Team, wenn du nicht gewesen wärst. Möge Gott deine Seele ruhen lassen. Danke, dass du so ein strahlendes Licht in meinem Leben warst. Ich werde immer für deine Familie da sein, wenn sie mich jemals brauchen sollten. Ich liebe dich, Mann.”

Nico Rosbergs rührende Worte

Auch Formel-1-Kollege Nico Rosberg widmete Lauda eine rührende Nachricht auf Insagram. Die Botschaft des 33-Jährigen an die Formel-1-Legende lautet wie folgt: “Lieber Niki. Danke für alles. Ich habe auch so viel von dir gelernt. Deine Leidenschaft, deinen Kampfgeist, und deine Stärke dich so zu geben, wie du bist und immer das zu sagen, was du denkst. Ich und deine 100 Millionen riesen Fans, denen du in deinem Leben auch so viel Ermutigung gegeben hast in schweren Zeiten nicht aufzugeben, denken ganz stark an dich und deine Familie. Ruhe in Frieden.”