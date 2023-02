So viele Waren wie noch nie

Die Vorbereitungen für Österreichs größten Flohmarkt befinden sich im Endspurt.

Dornbirn. Letzten Samstag war die letzte Gelegenheit, um noch einmal Waren für den 48. Dornbirner Flohmarkt – der am kommenden Wochenende über die Bühne geht – abzugeben. „Die Sammelergebnisse stimmen sehr zuversichtlich“, freut sich Flohmarkt-Organisations-Chef Sunny Fässler. Für die zahlreichen (knapp 600 in den vergangenen fünf Wochen – das entspricht 15.000 Arbeitsstunden) bedeutet das viel Arbeit und man steht heuer vor ganz neuen Herausforderungen. Drei Jahre musste der Flohmarkt pandemiebedingt pausieren und das spüren die Organisatoren nun auch bei der Warenabgabe.

Beim Besuch am Dienstagabend türmen sich noch die Kisten und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schwirren wie Ameisen durch die Messehallen. Die letzte Woche vor der Veranstaltung steht ganz im Zeichen des Einräumens und Vorbereitens der Verkaufsstände. Im Einsatz sind auch dieses Jahr wieder zig „alte Hasen“ vom Flohmarkt-Team, aber auch einige Newcomer haben sich dazu gesellt und staunen über die überwältigende Menge an Sachen, die von der Bevölkerung wieder entsorgt wurden.

Gleich nebenan bei den Spielsachen stöhnt Tanja Rusch beim Anblick der vielen Holzkisten mit Autos ein wenig auf. „Seit zwölf Jahren gehöre ich schon zum Flohmarkt-Team, das gab es aber noch nie. Wir können gar nicht alle Sachen unterbringen und müssen einige Schachteln noch zur Seite stellen“, erklärt sie. Damit dürften auch am Sonntag, dem zweiten Verkaufstag, noch einige Schätze zum Vorschein kommen, was die vielen Schnäppchenjäger (2019 ca. 28.000) sicherlich erfreuen dürfte.

Eine Kurve weiter kämpft sich Elfi Mayer-Kollmannsberger gerade durch Berge von Geschirrwaren. Sie ist sozusagen eine Helferin der ersten Stunde und war schon im Einsatz für den Flohmarkt, als dieser noch in der Stadthalle in Dornbirn stattfand. „Das waren noch ganz andere Dimensionen, da hat uns die Frau Huber vom Mohrenbräu noch Jause zwischendurch gebracht“, erinnert sie sich schmunzelnd zurück und winkt freundlich ihrer jungen Kollegin Lisa Landshut zu, die gerade einen Palettenwagen durch die Halle schiebt. Die Zehnjährige gehört ebenfalls zu der Crew der Neulinge – „aber nur was das Einräumen betrifft, denn ich habe beim letzten Flohmarkt schon am Verkaufswochenende bei den Spielsachen gearbeitet“, erzählt sie stolz.