So viele Anzeigen wegen Verstößen gegen das Coronagesetz gibt es in Vorarlberg

Inländer wurden öfter als Ausländer für einen Coronaverstoß bestraft, Männer öfter als Frauen und Jüngere öfter als Ältere.

Insgesamt 627.000 Euro an Coronastrafen wurden in Vorarlberg bereits bis 10. Juni durch die Covid-19-Gesetze verhängt. Viele finden die Höhe der Strafen von bis zu 500 Euro pro Person überzogen. Zudem mehrten sich rasch die Zweifel, ob die Behörden in vielen der über tausend Fälle überhaupt das Recht hatten, zu strafen.