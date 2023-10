So viel kostet das neue Liebesnest von Taylor Swift und Travis Kelce

Die Liebe zwischen der Pop-Ikone Taylor Swift und dem NFL-Star Travis Kelce geht unter die Dachschindeln - und was für welche!

Gewünschte Zweisamkeit im Leben der Stars

Die Liebe zwischen Taylor Swift und Travis Kelce interessiert nicht nur ihre Fans, sondern zieht auch immer mehr andere Menschen an, die jeden ihrer Auftritte miterleben wollen. Egal wohin sie gehen, Menschenmengen und ein Aufsehen sind quasi garantiert. Jeder öffentliche Auftritt wird zum Spektakel, was es für das Paar schwierig macht, sich in Ruhe kennenzulernen und ihre junge Liebe zu genießen.