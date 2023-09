Dieser NFL-Star soll der neue Freund von Taylor Swift sein

Schon lange wurde gemunkelt, jetzt hat ein enges Familienmitglied die Beziehung zwischen Taylor Swift und Travis Kelce bestätigt.

In einem Interview gab Jason Kelce, der Bruder des NFL-Stars Travis Kelce, bekannt, dass sein Bruder und die Musikikone Taylor Swift offiziell ein Paar sind. Diese Bestätigung erfolgte nach Wochen der Spekulation und Gerüchte.

Die Beziehung zwischen Travis Kelce, dem Star der Kansas City Chiefs, und der weltbekannten Sängerin Taylor Swift war Gegenstand intensiver Spekulationen, nachdem Berichte aufgetaucht waren, dass die beiden gemeinsam in New York City Zeit verbracht hatten.

Kelce wollte Swift Nummer zustecken

Bereits im Juli hatte der zweimalige Super-Bowl-Champion Travis Kelce Swifts Eras Tour-Show im Arrowhead Stadium in Kansas City besucht und in seinem Podcast "New Heights" enthüllt, dass er versucht hatte, der Sängerin ein Armband mit seiner Telefonnummer zu überreichen.