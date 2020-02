„So viel gelogen wurde bei mir zuvor noch nie“

Richter ärgerte sich über Angeklagten, der erfolglos behauptete, er sei nicht der Unfallfahrer gewesen.

Für den schweren Auffahrunfall auf der Rheintal­autobahn vom 7. August 2019 in Sulz wurde der angeklagte Fahrer jenes Autos verantwortlich gemacht, gegen das ein nachfolgender Pkw gekracht ist. Wegen grob fahrlässiger Körperverletzung wurde der unbescholtene Arbeitslose ges­tern am Landesgericht Feldkirch zu einer Geldstrafe von 1200 Euro (300 Tagessätze zu je vier Euro) verurteilt. Die mögliche Höchststrafe wäre zwei Jahre Haft gewesen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Verteidiger Edgar Veith meldete sofort volle Berufung an. Nun wird in zweiter Instanz das Oberlandesgericht Innsbruck rechtskräftig entscheiden.