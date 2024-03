So verhalf Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette ihren Komplizen zur Flucht

In Berlin wurde die langjährig gesuchte Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette festgenommen, die jedoch durch einen WC-Trick ihren Komplizen warnen konnte.

Am 26. Februar erfolgte in Berlin die Festnahme von Daniela Klette, einer ehemaligen Terroristin der Rote Armee Fraktion (RAF), die sich unter dem falschen Namen "Claudia Ivone" versteckt hielt. Die 65-Jährige nutzte die Erlaubnis, vor der Mitnahme auf die Toilette zu gehen, um Burkhard Garweg, einen weiteren gesuchten Ex-RAF-Mitglied, per SMS zu warnen. Diese Warnung ermöglichte Garweg das Untertauchen, bevor die Polizei seinen Aufenthaltsort, einen Bauwagenplatz, erreichen konnte.