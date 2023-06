So unterstützen Ländle-Gemeinden ihre Studenten

Ein gefördertes Unrecht?

Während manche Gemeinden ihre Förderung an die Kinder- oder Studienbeihilfe koppeln, können in Bludenz auch Kinder wohlhabender Familien auf die Förderung zugreifen. Kritischer als in der Alpenstadt sieht man das in Au im Bregenzerwald. Bürgermeister Andreas Simma hält die Praxis für ein subventioniertes Meldevergehen. „Wir sind nicht auf den Zug aufgesprungen, denn es ist gesetzlich nicht einwandfrei. Direkte Nachfragen gab es zwar noch keine, aber im persönlichen Gespräch mit Studierenden sind wir drauf gekommen, dass es ein Thema ist. Es ist klar, dass daraus kein Wettbewerb zwischen den Gemeinden entstehen sollte“, so Andreas Simma. Damit meint man, dass Kommunen ihre Studierenden dafür bezahlen, den Hauptwohnsitz in ihrer Heimatgemeinde zu behalten, obwohl deren Lebensmittelpunkt während des Studiums ein anderer ist. Prof. Dr. Bußjäger, Verwaltungsexperte an der Universität Innsbruck, kann die Kritik nachvollziehen, glaubt aber, dass das Meldegesetz genug Spielraum für die Förderungen offenlässt.