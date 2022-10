So süß! Ein Wombat & seine Kuscheltierbande

Nicht nur Menschen schlafen gerne mit Kuscheltieren ein: Ein Wombat, der von Tierschützern gerettet wurde, hat ebenfalls ein paar plüschige Freunde.

Wombat Wilbur aus New South Wales in Australien ist ein echter Plüschtierfan.

Rettung als Baby

Wilbur und die Kuscheltiere

Als er schließlich anfing, draußen zu schlafen, um sich schrittweise an die Bedingungen in freier Wildbahn zu gewöhnen, nahm er seine plüschigen Freunde natürlich auch mit.

Wildtierschutz: Engagierte Helfer

Inzwischen konnte Wilbur als mittlerweile ausgewachsenes Tier in die Freiheit zurückkehren. Die Familie, die ihn gerettet hat, hat ein Stück Land gekauft, wo bereits relativ viele Wombats leben, um einen geschützten Lebensraum zu schaffen. Viele der Tiere in dem Gebiet leiden aber unter Räude. Zusammen mit anderen Tierschutzorganisationen hilft die Familie den betroffenen Wombats.

Zusammen mit der Organisation "Snowy Mountains Wildlife Rescue LAOKO", die eine Rettungs- und Auffangsstation für Wildtiere in der Snowy Monaro Region betreibt, kümmert sich "ACT Wildlife" um die Wildtiere von New South Wales, wo Wombats auch heimisch sind. Die Wildtiere werden von den Tierschützern in privaten Haushalten versorgt, bis sie wieder selbst zurechtkommen und in die freie Wildbahn entlassen werden können.