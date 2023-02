So süß: Ein anhängliches Pandababy

Dieses Pandababy scheint seinen Lieblings-Zoowärter gefunden zu haben.

Der Panda "Fu Bao" ist der erste Babypanda, der in Südkorea geboren wurde, er lebt im Zoo "Everland" in der Nähe von Seoul. Das kleine Kerlchen ist in den vergangenen Wochen auf Social Media viral gegangen und das aufgrund seiner niedlichen Anhänglichkeit: Im folgenden Video klammert er sich fest an einen Zoowärter und scheint ihn gar nicht mehr loslassen zu wollen.