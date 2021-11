So steht es um die Impfbereitschaft in Satteins

Gert Mayer, Bürgermeister von Satteins sprach am Mittwoch bei "Vorarlberg LIVE" über das Cluster im Pflegeheim, neue Projekte und leistbares Wohnen.

Sattein würde leider auch nur im Landesschnitt liegen, wie Gert Mayer erzählt. "Es gibt auch hier nach wie vor Personen die strikt dagegen sind. Ich lasse aber keine Möglichkeit aus, einen Appell an die Satteinser zu richten. Wir tun unser Möglichstes." Am 24. und 25. November gibt es außerdem die Möglichkeit sich in Satteins impfen zu lassen.