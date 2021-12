So steht es um die Entwicklung des Rankweiler Ortskerns

Auch wenn im öffentlichen Raum noch wenig sichtbar ist, dürfen die Rankweiler Bürger*innen darauf vertrauen, dass im Hintergrund auf Hockdruck an vielen Einzelprojekten zur Entwicklung des Ortskerns gearbeitet wird. Hier ein Überblick.

Häusle-Villa

Derzeit laufen die Bauvergaben, welche in enger Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt durchgeführt werden. Mittlerweile wurde die Baustelle so abgesichert, dass die Arbeiten nach der Bauvergabe und der Zustimmung der politischen Gremien rasch beginnen können. Dazu gehören auch Maßnahmen wie die Verlegung des Zebrastreifens beim St. Peter-Gässele oder die frühzeitige Errichtung eines Bauzauns. Was genau in der Häusle-Villa und der angrenzenden Stickerei untergebrachte werden soll, ist derzeit noch offen.