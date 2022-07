So steht es um den Breitband-Ausbau in Vorarlberg

Staatssekretär Florian Tursky sprach in "Vorarlberg LIVE" über Cybercrime und den Breitband-Ausbau.

Eines ist klar: Der junge Digitalisierungsstaatsekretär wird sich nicht als Kaufhausgründer wie die frühere Digitalisierungsministerin Margarete Schramböck betätigen und auch keine österreichischen Insellösungen in Sachen Digitalisierung anstreben, wie er bei Vorarlberg LIVE im Gespräch mit Joachim Mangard präzisierte: „Wir haben so was auch in Österreich probiert und es hat nicht narrisch gut funktioniert. Also es wird so sein, dass wir uns einen europäischen Rahmen geben. Das Kaufhaus Österreich zum Beispiel. Da sieht man aber, dass, wenn man versucht, etwas zu erzwingen, was eigentlich marktwirtschaftlich passieren sollte und wo es sehr, sehr gute, weltweite Lösungen gibt, dass man gewisse Dinge online nicht erzwingen kann, sondern das muss der Markt erledigen.“