So stellt sich die SPÖ ihren Erneuerungsprozess vor

Oppositionspartei kritisiert außerdem die Steuerreform der Regierung - live ab 14:30 Uhr.

Die SPÖ hat vor Beginn ihrer Gremiensitzungen am Donnerstag Geschlossenheit demonstriert. Von einem Richtungsstreit zwischen dem Kurs auf Bundesebene und jenem im Burgenland wollten die eintrudelnden Präsidiumsmitglieder nichts wissen. Es werde offenbar immer versucht, "das Haar in der Suppe zu finden", sagte die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures. In der Partei gebe es unterschiedliche Meinungen, "aber wir verfolgen die gleichen Ziele".