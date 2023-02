So startet der FC Dornbirn in die neue Saison

Thomas Janeschitz, Trainer des FC Dornbirn, war am Mittwochabend bei "Vorarlberg LIVE" und sprach über die Pläne für die neue Saison.

Sie hätten eine lange Vorbereitung gehabt, so der Trainer. Das letzte Liga-Spiel gegen Vorwärts Steyr endete für die Rothosen mit einer 0:2-Niederlage.

"Wir haben uns in der Liga erabliert und werden sicher nicht mehr unterschätzt werden", so Janeschitz. Das Ziel sei, im Mittelfeld "gut dazustehen". Vor dem Spiel gegen Amstetten, hätte sich der FC Dornbirn in einigen Aspekten verbessert.