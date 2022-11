So schön war der erste Krömlemarkt bei der DorfMitte

Eine überwältigende Zahl an Marktbesucher:innen strömte am Samstagnachmittag auf den Platz vor der DorfMitte, um gemeinsam den ersten Koblacher Weihnachtsmarkt seit Langem zu genießen.

Bereits eine Stunde nach Beginn des Marktes war der Platz vor der DorfMitte von Gästen ohne Zahl bevölkert. Ein erster besonderer Höhepunkt war der Auftritt des Chors der VS-Zweitklässler, die mit ihren Kinderstimmen die Besucher verzückten. „Di klenn B’setzig“ des SMV Koblach trug hiernach mit ihren Klängen zur weihnachtlichen Stimmung bei, genauso wie die von Elektro Kopf illuminierten Stände und der wunderschön beleuchtete Weihnachtsbaum. Kaum zu bremsen waren die zahlreichen Kinder, als sie beim Auftritt vom Nikolaus eine riesige Traube um ihn und seinen Helfer, den Krampus, bildeten. Auf dem oberen Platz war der Ansturm auf die Verpflegungsstände der Koblacher Vereine so groß, dass schon am frühen Abend Maroni und Glühwein nachgeliefert werden musste. Und so konnte am Abend zufrieden auf einen sehr gelungenen und ausgesprochen gut besuchten Krömlemarkt 2022 zurückgeblickt werden.