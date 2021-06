So reagiert die Presse auf die bärenstarke ÖFB-Leistung

Auch die ausländische Presse würdigt die starke Leistung der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft.

Das österreichische Fußball-Nationalteam hat den großen Favoriten ins Wanken gebracht. Im EM-Achtelfinale gegen Italien war für die ÖFB-Auswahl am Samstag aber Endstation.

Internationale Pressestimmen

ITALIEN:

"La Gazzetta dello Sport": "Löwen Italiens. Triumph in Wembley: Wir sind im Viertelfinale. Leiden und Freude: Beim 2:1 gegen Österreich sind die Wechsel entscheidend. Es ist ein unendliches Italien. Es ist sehr hart im Wembley. 45 gute Minuten, dann leiden wir. Dieses Mal nicht mit Schönheit, sondern mit Leiden."

"Corriere dello Sport": "Weckt uns nicht auf! Das italienische Märchen geht weiter und mit geschlossenen Augen träumt man besser. Eine Schlacht in Wembley, Italiens Stolz: Ein überraschendes Österreich besiegt. Wir haben gerade den Wolf getroffen, haben die Angst kennengelernt, viele Fehler gemacht und an einem gewissen Punkt Glück gehabt, dass wir noch am Leben sind."