So macht sich Twitter über den WKO-Werbespot lustig

Der Spott über das Wirtschaftskammer-Video zum 12-Stunden-Tag will nicht abreißen. Auf Twitter gibt es zahlreiche Reaktionen.

Bunte Knetfiguren die durch eine quietschbunte Welt tollen, Party, Urlaub, Geld und Fete ohne Ende: So bewirbt die Wirtschaftskammer in einem Spot den 12-Stunden-Tag. Gegen das Video brach ein regelrechter Shitstorm los, in den Youtube-Bewertungen wurde das Video von den Usern gnadenlos abgewatscht, die votings sind desaströs.