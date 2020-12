So macht Maskentragen Spaß

Die Volksschule Rohrbach hat jetzt ihre eigenen Mund-Nasen-Schutzmasken.

„Wir wollten das Maskentragen für die Kinder attraktiver gestalten. Uns ist nämlich aufgefallen, dass sie viel weniger fröhlich als sonst in die Schule kommen“, erzählt der Direktor der VS Rohrbach Reinhard Schatzmann. Seit den Herbstferien wurde an den Schulmasken geplant. Die Masken sollten attraktiv, hochwertig und wiederverwendbar sein. Klassenlehrerin Nina Mairhofer fand mit der Lustenauer Firma Apinya Protect den richtigen Partner für die Umsetzung. „Die Ausführung hat unsere Qualitätsansprüche erfüllt und die Firma ist uns preislich entgegengekommen“, so die Volksschullehrerin. Weitere finanzielle Unterstützung für das Maskenprojekt gab es von der Raiffeisenbank im Rheintal und dem Elternverein. So konnten die Masken zum Stückpreis von 4 Euro angeboten werden – drei verschiedene Größen standen zur Auswahl. „Wir haben die Eltern per Brief informiert und sie konnten ihre Bestellungen abgeben. Der Anklang war riesig, es wurden über 400 Masken bestellt“, erzählt Reinhard Schatzmann.