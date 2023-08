So macht man sich Freunde

Diese zwei Kinder beweisen, dass es manchmal gar nicht so schwer ist, neue Freunde zu finden.

Da können sich die Erwachsenen eine Scheibe abschneiden: Diese beiden Kids scheinen gar keine Probleme zu haben, interessante Gesprächsthemen zu finden und sich in Rekordzeit miteinander anzufreunden. Über Schlafgewohnheiten reden, Komplimente machen und den anderen davor warnen, in Hundekot zu treten - so macht man sich echte Freunde!