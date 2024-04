So lösen wir die Klimakrise

Bludenz. Der Moderator und Meteorologe Andreas Jäger referiert in seinem Vortrag über den Klimawandel.

Was können wir tun? Wo sind die Chancen? Lösungsansätze die gemeinsam umgesetzt werden müssen.

Der zweite Vortrag in der „Umwelt im Gespräch 2024“ Reihe befasst sich mit der Klimakrise.

Den Sommer wie damals gibt es nicht mehr. Der Klimawandel ist gekommen, um zu bleiben - auch in Bludenz. Aber: War früher wirklich alles besser? Wo sind die Chancen des Klimawandels? Und was können wir dagegen tun, damit er nicht vollständig aus dem Ruder läuft? Fest steht, wir haben schon heute alles in der Hand, um dem Klimawandel beizukommen. Es gibt zahllose Lösungen, die wir nur angehen und gemeinsam umsetzen müssen.