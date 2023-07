So locker reagiert die Gemeinde Wolfurt auf den Spott über die A14-Tribüne

Ein Wettbewerb mit der Berufsvereinigung Bildender Künstlerinnen und dem Architekturinstitut vai entschied schließlich über den Verbleib: Architekt Gerold Strehle plant eine Kunstinstallation. Künftig sollen die grünen Klappstühle auf einer Tribüne an der A14 im Wolfurter Gemeindegebiet stehen.

Die Reaktionen auf das Kunstwerk sind gemischt. Von "Also echt jetzt? Was kostet das Ganze?" bis "Mir gefällt’s" ist alles mit dabei. Auch die Instagram-Seite " vorarlbergmeme " thematisierte das Projekt. Unter dem Titel "A14 Tribüne: Großer Preis von Vorarlberg" bastelten sie einen Beitrag mit zwei Slides, die wohl dem Instagram-Auftritt einer Nachrichtenseite nachempfunden sind:

"Das Darüber-reden hat uns gefreut"

"Wir haben den Beitrag gesehen", heißt es auf VOL.AT-Anfrage vonseiten der Gemeinde Wolfurt. "Ziel des Projektes war es ja schon, dass man darüber redet und Ideen spinnt. Von dem her passt das eh gut." Es handle sich immerhin um ein temporäres Kunstwerk. "Kunst ist subjektiv, das muss nicht jedem gefallen. Manchen gefällt es, manchen eher weniger. Aber das Darüber-reden hat uns gefreut, auch wenn’s teilweise scherzhaft war", erklärt die Öffentlichkeitsarbeit der Marktgemeinde. Es habe jedenfalls in der Gemeinde etwas zu lachen geben, als man auf das Posting gestoßen sei.

Auch ein scherzhaftes Zitat (ganz offensichtlich erfunden) von Bürgermeister Christian Natter kommt im Posting vor. Natter sei etwas überrascht gewesen, dass er in dem satirischen Beitrag überhaupt erwähnt werde, so die Auskunft der Gemeinde. Besonders, da er nicht in der Jury zum Kunstwerk-Wettbewerb gesessen sei. "Aber da kann man auch drüber lachen", heißt es aus der Gemeindestube.