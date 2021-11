So leer ist Dornbirns Innenstadt im vierten Lockdown

Lokalaugenschein an Tag eins des harten Lockdowns in Österreich. Die Dornbirner Innenstadt war ungewöhnlich ruhig.

Seit Montag 00:00 Uhr gilt in Österreich wieder der harte Lockdown. Bis auf die Grundversorger ist der Handel geschlossen, auch die Gastronomie bleibt zu. Zudem gelten rund um die Uhr Ausgangsbeschränkungen. VOL.AT war an Tag eins des vierten Lockdowns zum Lokalaugenschein in Dornbirns Innenstadt. Auch hier war es viel ruhiger als sonst.

Nur wenige unterwegs

Wo sich am Wochenende noch zahlreiche Vorarlberger und Christkindlemarkt-Besucher tummelten, war am Montagnachmittag fast niemand unterwegs. Kein Wunder: Die eigenen vier Wände darf man nur mit triftigem Grund verlassen. Etwa, wenn man lebensnotwendige Besorgungen macht, zum Arzt oder in die Apotheke geht, Angehörige betreut oder zur Erholung an die frische Luft geht.