So läuft die Therapie von Nackenschmerzen ab

Vorbereitung auf die Therapie bei Nackenschmerzen

Einmal ganz ehrlich: Willst du wirklich die Verantwortung über deine Gesundheit zu 100% an deinen Arzt & Therapeuten abgeben? Oder denkst du, dass ein gemeinsames Arbeiten als Team zielführender sein wird? Durch diese einfachen Übungen und Infos kannst du dich zu Hause vorbereiten, bevor du mit Nackenschmerzen zu deinem Physiotherapeuten gehst.

Die Therapie von Nackenschmerzen

Spezielle Handgriffe durch den Physiotherapeuten können Schmerz und Beweglichkeit deines Nackens verbessern (1). Wichtig ist jedoch, dass viele passive Anwendungen wie Manuelle Therapie (Massage, Osteopathie, Chiropraktik, uvm), Wärme/Kälteanwendungen, Akupunktur und so weiter, vorwiegend kurzfristige Effekte bringen. Erwarte dir also nicht, dass du mit einem Handgriff wundersam geheilt wirst – höchstwahrscheinlich wirst du mitarbeiten müssen, um ein gutes und langfristiges Ergebnis schaffen zu können! Dein Therapeut wird dir zum richtigen Zeitpunkt entsprechende Übungen zeigen.

Nach der Therapie – Werde aktiv!

Durch ein paar gekonnte Handgriffe deines Physiotherapeuten fühlt sich der Nacken nun schmerzfreier an – nutze dieses Zeitfenster, um Übungen zu machen. Idealerweise planst du dir direkt nach der Therapie etwas Zeit dafür ein und folgst einem Stufenmodell, dass dich von sehr einfachen Übungen zu immer schwierigeren Übungen führt. Eine Studie (2) zeigt hierzu, dass sich Krafttraining besonders gut eignet, um Schmerzen zu lindern. Ausdauertraining und Dehnungen brauchen noch weitere Untersuchungen, damit mögliche Effekte klar nachgewiesen werden können. Prinzipiell sind Bewegungen gut, die schmerzfrei möglich sind und dir Spaß machen. In diesem Video findest du Übungsvorschläge, die einen Aufbau von einfach-schwierig in einem 4-Wochen-Programm zeigen.