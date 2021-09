So könnte der Corona-Herbst in Vorarlberg laufen

Die Unsicherheit über die Entwicklung der Corona-Pandemie besteht auch im Herbst 2021 weiterhin.

Die Situation auf den Intensivstationen entwickelt sich etwas weniger dramatisch als vom Covid-Prognose-Konsortium zuerst angenommen, wodurch die Experten ihre Vorschau etwas nach unten korrigiert haben. Nichtsdestotrotz verweisen die Experten auf den Herbst 2020, als es kurz vor dem Hochgehen der zweiten Welle ebenfalls einen leichten Rückgang gab.

Ähnliche Entwicklung im Herbst 2020

"Eine ähnliche Fallentwicklung wurde ebenfalls im September 2020 beobachtet, als Mitte bis Ende September vorübergehend ein Plateau der Fallzahlen beobachtet wurde, bevor die zweite Welle im Oktober an Dynamik gewann", wird in der Prognose gewarnt. "Sollte sich der seit Beginn des Sommers ansteigende Trend der Infektionszahlen nicht bald umdrehen, steigt die Wahrscheinlichkeit des Erreichens dieser Auslastungsgrenze zunehmend an", bezieht sich die Prognose auf die Auslastung der Intensivstationen.

Auch in Vorarlberg noch nicht vorbei

Landeshauptmann Wallner blickte bei "Vorarlberg LIVE" auf die aktuelle Entwicklung des Coronavirus in Vorarlberg. Besonders Ungeimpfte hätten in Anbetracht des hohen Anteils an Covid-Patienten auf der Intensivstation ein hohes Risiko zu erkranken. "Ich trau mich immer noch nicht zu sagen: Wir sind durch", stellt Wallner fest, da sich diese Annahme bisher oft in die falsche Richtung entwickelt hätte.

Bei den Reiserückkehrer sei der Anteil an Positiven auf Null Prozent gesunken und auch in Vorarlbergs Schulen sei man sehr erfreut über einen geringen Anteil an positiv Getesteten. Wallner zufolge habe man mit Schulstart einen hohen Anstieg der Corona-Zahlen prognostiziert, welcher bisher jedoch nicht spürbar gewesen sei. Nichtsdestotrotz appelliert der Landeshauptmann weiterhin, sich impfen zu lassen, um wie Dänemark oder Italien die Pandemie hinter sich lassen zu können.