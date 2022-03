So können Sie ukrainische Flüchtlinge willkommen heißen

Bereits mehr als zwei Millionen Menschen sind aus der Ukraine geflüchtet, rund 2.500 werden in Vorarlberg erwartet.

Aus der Ukraine sind seit Beginn des russischen Einmarschs mehr als zwei Millionen Menschen geflohen, die meisten davon in Nachbarländer. Einen derartig großen Flüchtlingsstrom innerhalb von wenigen Tagen hat es in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben.

138 ukrainische Flüchtlinge in Vorarlberg

In Vorarlberg befinden sich derzeit 138 Menschen, vor allem Frauen und Kinder, in Unterkünften der Caritas. Nach Schätzungen des Bundes werden 2.500 Menschen aus der Ukraine in Vorarlberg aufzunehmen sein, die Lage sei aber weiter "nicht ganz überblickbar", so LH Wallner (ÖVP).