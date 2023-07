So kommen auch die Wiener zu Ländle-Riebel & Co.

Katrin Schedler (34) aus Feldkirch ist die Inhaberin und alleinige Mitarbeiterin der „Grundbira“, einem Vorarlberger Feinkostladen in Wien.

„Vor vielen Jahren habe ich mich gefragt, warum es in Wien französische oder italienische Feinkostläden, aber keine mit Vorarlberger Produkten gibt. Also ein Geschäft, in dem man das, wonach man sich aus der Heimat sehnt auch bekommt. Daher reifte in mir über die Zeit die Idee heran, selber so einen Laden aufzumachen“, berichtet Katrin Schedler (34), die sich 2017 mit ihrem Geschäft „Grundbira“ selbstständig gemacht hat.