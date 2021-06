So könnte das Szene Openair 2021 doch noch stattfinden

Die Planung für das Szene Openair 2021 wurde wieder aufgenommen. Wie das Event stattfinden könnte, erklärt Hannes Hagen im VOL.AT-Interview.

Gute Nachrichten für alle Festival- und Openair-Fans im Ländle: Die Planungen für das Szene Openair 2021 wurden wieder aufgenommen. Die für den Sommer in Aussicht gestellte Lockerungen machen's möglich. Derzeit wird noch an der Organisation gefeilt. Details dazu verrät Veranstalter Hannes Hagen im VOL.AT-Interview.

Hannes Hagen: Die Ankündigungen auf der Pressekonferenz am Freitag haben uns sehr überrascht. Ab 1. Juli sollen Stehkonzerte ohne Abstand und Kapazitätseinschränkungen möglich sein.

Hannes Hagen: Wir nehmen die Planungen wieder auf. Hatten jetzt einen Monat Pause, aber das können wir aufholen. Was wäre aus aktueller Sicht möglich? Wenn die Aussichten halten, gehen wir von der vollen Kapazität ohne Beschränkungen aus. Mit den dann gültigen Gesundheitsrichtlinien.

VOL.AT: Was müsste erfüllt sein?

Hannes Hagen: Eine Genehmigung der Behörden muss vorliegen. Wir sind bereits in ersten Gesprächen und haben bisher volle Unterstützung signalisiert bekommen. Müsste es weitere Lockerungen geben? Ja, den angekündigten Lockerungsschritt ab 1. Juli.

VOL.AT: Bis wann steht fest, in welcher Form es stattfinden kann?

Hannes Hagen: Sobald die Politik das Go dazu gibt :) Wir rechnen damit, dass es spätestens in drei Wochen so weit sein wird.