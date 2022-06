So klingen Geschichten auf Ukrainisch

In der Stadtbibliothek wurde ein zweisprachiges „Geschichtenuniversum“ angeboten.

Dornbirn. „Bin ich klein?“, fragt sich Tamia und macht sich auf eine abenteuerliche Reise durch eine bunte Wunderwelt. Am Ende erfährt sie, dass alles eine Frage der Perspektive ist. Die Bildergeschichte von Philipp Winterberg und Nadja Wichmann stand kürzlich im Fokus des „Geschichtenuniversums“ in der Stadtbibliothek Dornbirn. Während Bibliotheksmitarbeiterin Silvana den Kindern auf Deutsch vorlas, erfuhren sie von der jungen Ukrainerin Sofiya, wie „Bin ich klein?“ auf Ukrainisch klingt.

In den Sommerferien macht das Geschichtenuniversum Pause, dafür geht es wieder mit dem „fliegenden Geschichtenteppich“ auf literarische Reise. An vier Dienstagen wird bei schönem Wetter auf der Wiese vor der Stadtbibliothek vorgelesen. Die Termine sind: 12. Juli, 26. Juli, 9. August und 23. August, jeweils ab 10 Uhr.

Am 23. Juli ist der Vorlesefriseur Danny Beuerbach von 10 bis 16 Uhr mit „Book a Look – and read my book“ im Pop-Up Friseursalon im Park vor der Stadtbibliothek zu Besuch. Jedes Kind, das dem gelernten Friseur vorliest, bekommt einen kostenlosen Haarschnitt. Der Schnitt dauert so lange wie das Vorlesen. Wer verlässlich nicht ohne Haarschnitt nach Hause gehen möchte, kann sich im Vorfeld anmelden (stadtbibliothek@dornbirn.at). Die ersten Anmeldungen bekommen von Danny Beuerbach ein signiertes Exemplar seines Buches „Der magische Frisör“. Selbstverständlich sind auch spontane Haarschnitte möglich.