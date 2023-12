So klein wie eine Streichholzschachtel

Vielen Menschen sind sie nicht ganz geheuer, sie werden mit Dunkelheit und Vampiren assoziiert: Fledermäuse. Dieses kleine Exemplar wirkt aber so gar nicht bedrohlich und frisst auch lieber Insekten als Menschenblut zu saugen.

Hilfe für Wildtiere in Not

Der kleine Racker lebt derzeit im Tierschutzentrum CHENE (Centre d’Hébergement et d’Etude sur la Nature et l’Environnement) in Allouville-Bellefosse in Frankreich. Hier kümmert man sich um Wildtiere in Not, wie diese kleine Fledermaus, und päppelt sie auf.