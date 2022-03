So ist die Lage im Vorarlberger Lebensmittelhandel

Lieferengpässe, Preissteigerung und Hamsterkäufe - Welche Auswirkungen die Ukraine-Krise auf den Lebensmittelhandel in Vorarlberg hat.

Die aktuellen Entwicklungen rund um den Krieg in der Ukraine bringen teils massive Preissteigerungen mit sich. Agrarrohstoffe, Energie, Verpackungen und Transport werden teurer, was auch dem Lebensmittelhandel Sorgen macht. Aufgrund der Kostensteigerungen entlang der Lebensmittelkette ist es unvermeidbar, einen Teil der Mehrkosten auch an die Konsumenten weiterzureichen. Zudem kann es zu Lieferschwierigkeiten kommen, da die Ukraine auch Getreide und Co. nach Österreich exportiert. Auch hört man bereits von Hamsterkäufen durch besorgte bzw. verängstigte Bürger.