So hoch steigen 2023 die Bregenzer Schulden

Vorarlbergs Landeshauptstadt Bregenz budgetiert für 2023 mit einem negativen Nettoergebnis in Höhe von fünf Millionen Euro.

Dieses werde mit der Auflösung von Haushaltsrücklagen abgedeckt, informierte die Stadt am Freitagnachmittag in einer Aussendung. Die Verschuldung von Bregenz steigt bis Ende 2023 auf 111,4 Mio. Euro (3.781 Euro pro Kopf) an. Ein bereits eingeleiteter Konsolidierungsprozess soll helfen, die Finanzen im Griff zu behalten.